Мудрик мог стать одноклубником Малиновского

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик находится в поле зрения ряда европейских клубов.

Одним из таких клубов, как оказалось была итальянская Аталанта Руслана Малиновского.

Как сообщает издание TuttoMercato, бергамаски интересовались украинцем, но их не устроила сумма покупки в 35 млн евро.

Источник отмечает, что единственный клуб, которым может позволить себе игрока - Милан, если продаст Рафаэла Леау.

В текущем сезоне Мудрик провел 10 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач.