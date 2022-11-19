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Малиновский стал приоритетной трансферной целью клуба АПЛ на январь

Украинский хавбек может зимой перебраться в Англию.
Сегодня, 12:48
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Украинский хавбек является приоритетной целью Тоттенхэма на зимнее трансферное окно. Главный тренер "шпор" Антонио Конте и управляющий директор клуба Фабио Паратичи считают 29-летнего игрока отличным вариантом для усиления команды, сообщает TMW.

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Лондонский клуб, проявлявший интерес к украинцу еще летом, пока не начинал переговоров с Аталантой, но ожидается, что "шпоры" подготовят предложение в ближайшие недели.

Ранее интерес к Малиновскому также приписывали Роме, Милану и Марселю.

В текущем сезоне украинский полузащитник принял участие в 14 матчах Серии А, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Отметим, ранее стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы тоттенхэм аталанта Руслан Малиновский

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