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Малиновский может сменить клуб в Италии

Претендент на украинского полузащитника активно работает над трансфером.
Сегодня, 17:35
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может продолжить карьеру в другом итальянском клубе - Роме.

Как утверждает Romagiallorossa.it, "волки" заинтересованы в подписании игрока сборной Украины, а генеральный директор римского клуба Тьягу Пинту работает над его трансфером.

По информации источника, Рома уже обращалась к Аталанте по поводу возможности приобретения 29-летнего футболиста в январе, но получила отказ, поскольку главный тренер Джан Пьеро Гасперини не хочет терять игрока посреди сезона.

Подписание Малиновского также поддерживает наставник "джаллоросси" Жозе Моуринью, поэтому Пинту неоднократно контактировал с семьей украинского хавбека по поводу трансфера. Игрок в свою очередь выразил готовность перейти в Рому следующим летом, поскольку его также заинтересовала возможность поработать под руководством португальского специалиста.

Отметим, что, по информации другого источника, Аталанта все же будет готова продать украинского футболиста во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Малиновский в матчах Аталанты появляется на поле преимущественно со скамейки запасных. Украинец принял участие в 11 поединках Серии А, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы аталанта чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский
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