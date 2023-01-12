Милан продлил контракт с основным полузащитником

Обе стороны получили желаемое - теперь итальянский клуб переключится на контракт Рафаэля Леау.

Исмаэль Беннасер и Милан продлили свое продуктивное сотрудничество.

Согласно с официальным сайтом "россонери", 25-летний алжирец подписал новый контракт, по которому он будет выступать в красно-черной футболке до лета 2027 года.

Предыдущее соглашение игрока с клубом завершалось летом 2024 года.

Исмаэль Беннасер присоединился к Милану летом 2019 года, перейдя из Эмполи за 17,2 миллиона евро. За это время он провел 129 матчей, записав на свой счет 4 гола и 8 результативных передач.

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По сообщениям многих зарубежных источников, продление контракта с Беннасером было одной из ключевых задач руководства клуба в этом сезоне.

Теперь действующие чемпионы Италии намерены приложить все усилия, чтобы согласовать новую сделку со своим лидером Рафаэлем Леау.