iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан продлил контракт с основным полузащитником

Обе стороны получили желаемое - теперь итальянский клуб переключится на контракт Рафаэля Леау.
Вчера, 23:01
Исмаэль Беннасер / ФК Милан
Исмаэль Беннасер / ФК Милан

Исмаэль Беннасер и Милан продлили свое продуктивное сотрудничество.

Согласно с официальным сайтом "россонери", 25-летний алжирец подписал новый контракт, по которому он будет выступать в красно-черной футболке до лета 2027 года.

Предыдущее соглашение игрока с клубом завершалось летом 2024 года.

Исмаэль Беннасер присоединился к Милану летом 2019 года, перейдя из Эмполи за 17,2 миллиона евро. За это время он провел 129 матчей, записав на свой счет 4 гола и 8 результативных передач.

Читай также: Мальдини рассказал о планах Милана на зимнее трансферное окно

По сообщениям многих зарубежных источников, продление контракта с Беннасером было одной из ключевых задач руководства клуба в этом сезоне.

Теперь действующие чемпионы Италии намерены приложить все усилия, чтобы согласовать новую сделку со своим лидером Рафаэлем Леау.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А исмаэль беннасер

Статьи по теме

Мальдини рассказал о планах Милана на зимнее трансферное окно Мальдини рассказал о планах Милана на зимнее трансферное окно
Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов
Неожиданный вылет из Кубка: Милан в большинстве уступил на своем поле Торино Неожиданный вылет из Кубка: Милан в большинстве уступил на своем поле Торино
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 12 января Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 12 января
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 12 января
Украина00:46
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Украина00:32
Еще одна попытка: Арсенал сделал улучшенное предложение Шахтеру по Мудрику
Европа00:09
Очередная травма и ужасный дебют Феликса: Челси уступил Фулхэму
Европа00:03
Гол Дибалы вывел Рому в четвертьфинал Кубка Италии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Барселона пробилась в финал Суперкубка Испании, переиграв в серии пенальти Бетис
Европа23:01
Милан продлил контракт с основным полузащитником
Украина22:13
Ракицкий пополнит ряды Шахтера
Европа21:55
Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии
НБА21:43
Дюрант и ЛеБрон продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK