Милан продлил контракт с основным полузащитником
Исмаэль Беннасер и Милан продлили свое продуктивное сотрудничество.
Согласно с официальным сайтом "россонери", 25-летний алжирец подписал новый контракт, по которому он будет выступать в красно-черной футболке до лета 2027 года.
Предыдущее соглашение игрока с клубом завершалось летом 2024 года.
Исмаэль Беннасер присоединился к Милану летом 2019 года, перейдя из Эмполи за 17,2 миллиона евро. За это время он провел 129 матчей, записав на свой счет 4 гола и 8 результативных передач.
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По сообщениям многих зарубежных источников, продление контракта с Беннасером было одной из ключевых задач руководства клуба в этом сезоне.
Теперь действующие чемпионы Италии намерены приложить все усилия, чтобы согласовать новую сделку со своим лидером Рафаэлем Леау.