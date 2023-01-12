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Мальдини рассказал о планах Милана на зимнее трансферное окно

Слова, которые вызовут слезы у фанатов "россонери".
Сегодня, 21:18
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images

За 12 дней зимнего трансферного окна Милан оформил лишь две сделки: у Гуарани за 470 тысяч евро был куплен вратарь Девис Васкес, а также был подписан предварительный контракт с голкипером Аталанты Марко Спортьелло.

На рынке "россонери" искали варианты усиления сразу нескольких позиций, однако непростое финансовое положение (даже после смены владельца) заметно сократило их возможности.

В итоге технический директор Милана Паоло Мальдини сказал фарзу, которая не обрадует ни одного поклонника клуба.

"Мы не будем делать больших инвестиций и ничего не будем делать на зимнем трансферном рынке", - цитирует итальянца SempreMilan.

"Мы верим в Татарушану, который провел отличные игры. У нас есть Миранте и мы подписали Васкеса. Других операций не предвидится".

Ранее Паоло Мальдини рассказал о том, как продвигаются дела с продлением контракта Рафаэля Леау.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Паоло Мальдини трансферное окно

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