За 12 дней зимнего трансферного окна Милан оформил лишь две сделки: у Гуарани за 470 тысяч евро был куплен вратарь Девис Васкес, а также был подписан предварительный контракт с голкипером Аталанты Марко Спортьелло.

На рынке "россонери" искали варианты усиления сразу нескольких позиций, однако непростое финансовое положение (даже после смены владельца) заметно сократило их возможности.

В итоге технический директор Милана Паоло Мальдини сказал фарзу, которая не обрадует ни одного поклонника клуба.

"Мы не будем делать больших инвестиций и ничего не будем делать на зимнем трансферном рынке", - цитирует итальянца SempreMilan.

"Мы верим в Татарушану, который провел отличные игры. У нас есть Миранте и мы подписали Васкеса. Других операций не предвидится".

Ранее Паоло Мальдини рассказал о том, как продвигаются дела с продлением контракта Рафаэля Леау.