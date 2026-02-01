iSport.ua
Экс-звезда АПЛ покинул Мексику из-за расизма

Аллан Сен-Максимен заявил, что его дети подверглись нападкам.
Сегодня, 13:42       Автор: Андрей Безуглый
Вингер Америки Аллан Сен-Максимен покинул команду.

28-летний француз присоединился к мексиканскому клубу прошлым летом. В 15-ти матчах он отличился тремя голами и двумя ассистами.

А вскоре разорвал контракт с клубом. Перед официальным объявллением Сен-Максимен опубликовал пост, в котором объяснил свое резкое решение.

Причиной ухода из клуба стал расизм, которому подверглись его дети в школе.

Проблема не в цвете кожи, а в цвете мышления. Нападки на меня – это не проблема. Я повзрослел, я научился давать отпор нападкам, скрытые ли они, незаметные или явные. Но есть одна вещь, которую я никогда не потерплю: нападения на моих детей.

Защита моих детей – мой приоритет, и я буду бороться изо всех сил, чтобы обеспечить им уважение и любовь, независимо от их происхождения или цвета кожи. Ненависти и дискриминации нет места в нашем обществе

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль работает над трансфером защитника.

 

