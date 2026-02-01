Ливерпуль ведет переговоры по защитнику сборной Нидерландов

Защитник Сандеренда Лутсхаре Гертрюйда интересен Ливерпулю, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, мерсисайдцы уже начали переговоры касательно трансфера 25-летнего нидерландца.

Напомним, что Гертрюйда принадлежит РБ Лейпциг, а в Сандерленде играет в аренде. Соглашение между клубами действительно до конца текущего сезона.

Вероятно, Ливерпулю придется не только заплатить за трансфер игрока, но и компенсировать "черным котам" досрочное прекращение аренды.

В текущем сезоне Гертрюйда провел 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

Накануне, напомним, Ливерпуль разгромил Ньюкасл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!