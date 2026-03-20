Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Представители команд не сдержали эмоций после поединка.
Сегодня, 08:10       Автор: Игорь Мищук
Представители Шахтера и Леха устроили потасовку / Getty Images
В четверг, 19 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Шахтером и Лехом.

"Горняки" уступили со счетом 1:2, однако благодаря победе 3:1 в первом поединке вышли в четвертьфинал еврокубка.

После матча на поле произошла потасовка, в которой принимали участие игроки и представители обеих команд.

По итогам конфликта желтые карточки получили нападающий Леха Микаэль Исхак и защитник Шахтера Алаа Грам. Для игрока "горняков" она стала второй, а соответственно - красной, из-за чего он будет вынужден пропустить первый четвертьфинальный матч с АЗ.

