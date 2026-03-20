Шахтер уступил Леху, но прошел дальше

Автогол помог "горнякам" пройти в четвертьфинал.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Лех / Getty Images

В четверг, 19 марта, Шахтер сыграл с Лехом матч-ответ 1/8 финала Лиги конференций. Первый поединок завершился в пользу "горняков" 3:1.

Польский клуб начал довольно уверенно и уже на 13-й минуте Исхак забил первый.

Команды продолжали размениваться моментами, но в концовке тайма случайная рука позволила Исхаку оформить дубль благодаря пенальти.

Во втором тайме поляки снова начали активней, даже забил гол, но с офсайда. А после этого Лех решил пропустить Шахтер в следующую стадию, забив автогол.

Шахтер - Лех 1:2 (4:3 по сумме двух матчей)
Голы: Моутинью (автогол), 67 - Исхак, 13, (пенальти), 45+7

Шахтер: Ризник - Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Тобиас - Назарина (Изаки, 62), Невертон (Эгиналду, 85), Очеретько, Педриньо, Алиссон (Феррейра, 80) - Элиас (Траоре, 80).

Лех: Мрозек - Жоау Моутинью (Аньеро, 83), Милич, Монька, Гумни (Жоэл Перейра, 46) - Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родригес (Волемарк, 77), Исмахил (Голизаде, 68) - Исхак.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

