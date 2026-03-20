Ливерпуль потерял еще одного лидера

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер испытывает проблемы со здоровьем, сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, кипер пропустит несколько ближайших матчей.

Алиссон точно не поможет команде в матче с Брайтоном, а также не поедет в сборную Бразилии.

На его место Карло Анчелотти уже вызвал кипера Коринтианса Уго Соузу.

Ранее также сообщалось, что Салах также не поедет в сборную.

