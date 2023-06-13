Болельщики Ливерпуля выбрали лучшего игрока сезона

Алиссон Беккер был признан лучшим игроком Ливерпуля по версии болельщиков.

Бразильский кипер сумел опередить в голосовании Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда и впервые в карьере получить подобную награду.

Алиссон провел в текущем сезоне 47 матчей, в 17 из которых не допустил гола в свои ворота. В октябре вратарь провел свой 200-й матч за Ливерпуль и был признан лучшим игроком месяца.

Также дважды по ходу сезона-2022/23 голкипер признавался лучшим игроком матча. В поединках против Вест Хэма и против Ньюкасла.

В прошедшем сезоне Алиссон даже записал на свой счет важный ассист, после которого гол Мохамеда Салаха принес "красным" победу над Сити в родных стенах.

Ранее, напомним, Мартин Эдегор был признан лучшим игроком сезона в Арсенале.