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Футбол

Болельщики Ливерпуля выбрали лучшего игрока сезона

Им стал основной вратарь команды.
Сегодня, 19:29
Алиссон Беккер / liverpoolfc.com
Алиссон Беккер / liverpoolfc.com

Алиссон Беккер был признан лучшим игроком Ливерпуля по версии болельщиков.

Бразильский кипер сумел опередить в голосовании Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда и впервые в карьере получить подобную награду.

Алиссон провел в текущем сезоне 47 матчей, в 17 из которых не допустил гола в свои ворота. В октябре вратарь провел свой 200-й матч за Ливерпуль и был признан лучшим игроком месяца.

Также дважды по ходу сезона-2022/23 голкипер признавался лучшим игроком матча. В поединках против Вест Хэма и против Ньюкасла.

В прошедшем сезоне Алиссон даже записал на свой счет важный ассист, после которого гол Мохамеда Салаха принес "красным" победу над Сити в родных стенах.

Ранее, напомним, Мартин Эдегор был признан лучшим игроком сезона в Арсенале.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Алиссон Беккер

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