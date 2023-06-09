Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Арсенале

Им стал капитан команды Мартин Эдегор.

По результатат голосования болельщиков лучшим игроком сезона в Арсенале был выбран Мартин Эдегор.

Норвежский хавбек набрал 55% голосов, опередив Букайо Сака и Габриэля Мартинелли.

В прошлом сезоне Эдегор сыграл в 37 матчах АПЛ, отличился 15 раз и семь раз отдал результативный пас. Ранее столько голов на позиции полузащитника забивал Сеск Фабрегас в сезоне-2009/10.

Кроме того молодой норвежец ранее признавался игроком месяца в ноябре-декабре, а в коцне сезона был номинирован на Игрока года и Молодого Игрока года.

Напомним, ранее Габриэль Жезус и Александр Зинченко попал в наш топ лучших траснферов сезона.