iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голланд, Каземиро и Левандовски: ТОП-10 лучших трансферов сезона

ISPORT рассматривает самые удачные подписания клубов в межсезонье.
Сегодня, 11:30
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Прошлым летом мы увидели шокирующие трансферы – от побега Роберта Левандовски из Баварии до перехода Эрлинга Голанда в Манчестер Сити, однако лишь некоторые подписания полностью оправдали себя, принеся клубу не только много очков в чемпионатах, но и трофеи.

Именно поэтому редакция ISPORT решила рассмотреть трансферы лета и зимы сезона-2022/23, определив десятку лучших.

10. Эдуардо Герреро – из Бейтара до Зари

Герой и создатель положительных результатов луганской команды в этом сезоне. Да, молодой панамец перебрался в Зорю только зимой, но его приход существенно изменил не только результаты, но и значительно улучшил турнирное положение клуба.

За десять игр 23-летний игрок отличился пять раз и отдал три ассиста. Благодаря Герреро команда завершила сезон на третьей строчке, потеряв очки только в двух поединках из 14-ти!

9. Энцо Фернандес – из Бенфики в Челси

Лучший молодой игрок ЧМ-2022 перешел зимой в состояние лондонцев за сумасшедшие деньги. Фанаты, опираясь на результаты команды, не сильно верили, что очередная звезда сменит что-то на поле, но Энцо точно пришел в Челси не только ради денег.

Во второй половине сезона аргентинец был едва ли не единственным игроком на поле, который хотел и играл в футбол. К сожалению, его партнеры его не поддержали и клуб финишировал во второй половине турнирной таблицы.

8. Мануэль Аканджи – из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити

Невероятный трансфер с точки зрения "цена – качество". "Городяне" заплатили за швейцарца всего 17,5 млн евро, но он принес много пользы команде в качестве надежной замены основных футболистов в течение сезона.

После того, как Аканджи начал стабильно показывать футбол высокого качества, Пеп Гвардиола решил даже экспериментировать с игровой схемой, лишь бы покинуть Мануэля на поле.

7. Жезус, Алле, Дибала – новые лидеры нападения Арсенала, Борусии и Ромы

Габриэль и Пауло хоть и часто играли за Манчестер Сити и Ювентус, но уже после смены клубной прописки они засияли как никогда. Оба форварда, если бы не травмы, помогли бы своим новым клубам финишировать выше в турнирной таблице, но проблемы со здоровьем помешали голевым достижениям.

Похожа судьба и у Себастьяна Алле, пропустившего половину сезона из-за раковой опухоли. Форвард вернулся в стартовый состав уже зимой и начал приносить много очков Боруссии, благодаря которым клуб боролся за чемпионство Германии, но, к сожалению, немного не повезло.

6. Ким Мин Чжэ – из Фенербахче в Наполи

Выкупив корейца из турецкого чемпионата, многие фанаты Наполи довольно скептически относились к этому трансферу, тем более на замену легенде клуба Калиду Кулибали. Уже в конце сезона защитник стал одним из кумиров в Неаполе.

Ким Мин Чже не просто хорошо играл в центре обороны, но и зацементировал эту позицию за собой благодаря надежности, непревзойденным подкатам и высокому игровому интеллекту.

5. Александр Зинченко – из Ман Сити в Арсенал

Трансфер украинца выглядел очень интересно на бумаге, но никто не знал и даже не догадывался, как раскроется Александр в Лондоне. Главный тренер "канониров" Микель Артета решил попытаться заиграть защитника сразу на двух позициях и точно не прогадал.

Зинченко выступал номинально слева в обороне, но во время атаки смещался в центр, где ему всегда было комфортнее играть, принося максимум пользы. Кто знает, как бы завершил сезон Арсенал, если бы не этот "позиционный эксперимент".

4. Роберт Левандовски – из Баварии в Барселону

Поляка с большим трудом удалось забрать из Баварии, потому что мюнхенцы не хотели терять своего главного бомбардира. После успешных переговоров Роберт присоединился к Барселоне, где начал устанавливать уже новые бомбардирские рекорды.

Кроме того, уже возрастной форвард сохранил свое умение забивать много голов, он еще и стал одним из главных плеймейкеров и дирижером в атаке, помог своему новому клубу выиграли Ла Лигу и Суперкубкок Испании.

3. Каземиро – из Реала в Манчестер Юнайтед

Основание, база, грунт и фундамент центра поля манкунианцев. Именно бразилец помог "красным дьяволам" завершить чемпионат на третьей строчке благодаря тому, что был опорой и надеждой команду.

Кроме того, что Каземиро очень хорошо играет в отборе, он еще и умеет забивать важные голы и отдавать обостряющие пассы в атаку, которые затем превращаются в забитые мячи.

2. Хвича Кварацхелия – из Динамо Батуми в Наполи

Грузинский футболист прошлым летом перешел к неаполитанцам в статусе невероятно перспективного вингера, но только через сезон стал одним из лидеров команды и привел клуб к победе в Серии А.

Вместе с Виктором Осимгеном Хвич создал очень мощный дуэт в атаке, заинтересовав собой мировые гранды. Это не удивительно, что на тебя претендует Реал и Ман Сити, когда ты совершаешь 20+ результативных действий, впервые выступая в столь сложном чемпионате.

1. Эрлинг Голанд — из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити

Трансферная бомба, о которой многие говорили, но не верили все же случилось! Норвежец обошелся "горожанам" лишь в 80 млн евро + бонусы, но всего-навсего за один сезон отразил свою стоимость невероятным количеством голов.

Более того, Голанд помог Манчестеру Сити выйти в финал Лиги чемпионов, где они сыграют против Интера. Более того, англичане имеют исторический шанс взять требл!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топ-10 трансферы лето

Статьи по теме

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный данк Мюррэя возглавил рейтинг ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный данк Мюррэя возглавил рейтинг
Месси получил предложение от клуба МЛС Месси получил предложение от клуба МЛС
Следующий клуб Лионеля Месси: прогноз букмекеров Следующий клуб Лионеля Месси: прогноз букмекеров
Полузащитник Челси практически согласовал свой переход в Манчестер Сити Полузащитник Челси практически согласовал свой переход в Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

13:20
Украина на Socca World Cup 2023: календарь и результаты матчей
Европа12:57
Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт
Теннис12:46
Ролан Гаррос (ATP): Джокович сыграет в 1/4 финала против росиянина
Киберспорт12:35
Украина выиграла золото в первом истории Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию
Европа12:26
Бензема согласовал контракт с Аль-Иттихадом
Теннис12:10
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина сыграет против скандальной белоруски, Цуренко - с первой ракеткой мира
Футбол12:00
Чемпионат мира U20: Израиль выбил Бразилию, Италия прошла Колумбию в 1/4 финала
Бокс11:53
Фьюри - Нганну: Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива
Европа11:45
Моуринью оригинальным жестом отреагировал на призывы фанатов остаться в Роме
Европа11:30
Голланд, Каземиро и Левандовски: ТОП-10 лучших трансферов сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK