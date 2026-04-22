Ювентус устно договорился с топ-вратарем

Алиссон не против снова поработать со Спаллетти.

Ювентус сумел убедить в переходе Алиссона Беккера, утверждает Маттео Моретто.

Напомним, что контракт бразильця с Ливерпулем действует до 2027 года.

Ювентус договорился о переходе устно с Алиссоном. Вратарь ранее играл в Роме Лучано Спаллетти.

При этом Ливерпуль пока не решил, что делать с игроком. Ожидается, что мерсисайдцы решат ли продавать Алиссона в течение пары недель.

Трансфермаркт оценивает 33-летнего бразильца в 17 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!