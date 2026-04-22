iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус устно договорился с топ-вратарем

Алиссон не против снова поработать со Спаллетти.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Алиссон Беккер / Getty Images

Ювентус сумел убедить в переходе Алиссона Беккера, утверждает Маттео Моретто.

Напомним, что контракт бразильця с Ливерпулем действует до 2027 года.

Ювентус договорился о переходе устно с Алиссоном. Вратарь ранее играл в Роме Лучано Спаллетти.

При этом Ливерпуль пока не решил, что делать с игроком. Ожидается, что мерсисайдцы решат ли продавать Алиссона в течение пары недель.

Трансфермаркт оценивает 33-летнего бразильца в 17 млн евро.

Ранее также сообщалось, что форвард Ювентуса интересен другим клубам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алиссон Беккер

Статьи по теме

Арне Слот поделился когда вернется Алиссон Арне Слот поделился когда вернется Алиссон
Ливерпуль потерял еще одного лидера Ливерпуль потерял еще одного лидера
Ливерпуль потерял ключевого игрока на важные матчи Ливерпуль потерял ключевого игрока на важные матчи
Болельщики Ливерпуля выбрали лучшего игрока сезона Болельщики Ливерпуля выбрали лучшего игрока сезона

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Теннис21:08
Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде
Теннис20:40
Ястремская завершила выступления в Мадриде после первого круга
Теннис20:15
Калинина вышла во второй раунд турнира в Мадриде
ЧМ-202620:09
Форвард сборной Германии пропустит ЧМ-2026
Украина19:44
"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
Европа19:35
Челси уволил второго тренера за сезон
Украина18:55
"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
Европа18:50
Ювентус устно договорился с топ-вратарем
Снукер18:30
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
Европа18:10
Голкипер Сити может покинуть клуб ради игровой практики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK