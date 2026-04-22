Голкипер Сити может покинуть клуб ради игровой практики

Джеймс Траффорд не хочет быть дублером.

Вратарь Манчестер Сити Джеймс Траффорд может покинуть клуб летом, пишет Goal.

Англичанин недоволен своей ролью ублера Доннаруммы и хочет получать стабильную игровую практику.

За 23-летним кипером уже выстроилась очередь сразху из пяти английских клубов.

Если Траффорд решит покинуть Этихад, его готовы выкупить Астон Вилла, Ньюкасл, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм.

В текущем сезоне у вратаря лишь три матча в АПЛ и всего 14 в этом сезоне.

Ранее также сообщалось, что Челси может на этой неделе решить судьбу Росеньора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!