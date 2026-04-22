Снигур добыла дебютную победу на уровне WTA 1000
Украинская теннисистка Дарья Снигур впервые победила на уровне WTA 1000.
Ранее украинка прошла квалификацию на турнир в Мадриде, где ее первой соперницей стала бывшая восьмая ракетка мира дарья касаткина, выступающая под флагом Австралии.
В первом же сете дебютантка легко побила более опытную соперницу, выиграв 6:3. Однако второй сет остался за касаткиной.
Третья партия стала самой жаркой. Снигур вела 3:1, однако позволила сопернице отыграться. Сет перешел в тайбрейки, которые растянулись на 28 розыгрышей.
При счете 14:13 Снигур удалось победить оппонентку и завоевать свою первую победу на престижном турнире. Следующей соперницей украинки станет Ига Швентек.
WTA 1000. Мадрид. 1/64 финала
Дарья Снигур (Украина) — дарья касаткина (Австралия) — 6:3, 3:6, 7:6(13)
