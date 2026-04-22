Конкурент Довбика покинул Рому

Эльдор Шомуродов перешел в Истанбул.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Эльдор Шомуродов / Getty Images
Эльдор Шомуродов / Getty Images

Нападающий Ромы Эльдор Шомуродов покинул команду, пишет Николо Скира.

Напомним, что ранее узбек был отдан в аренду в Истанбул с правом выкупа.

Турецкий клуб выполнил все условия обязательного выкупа и активировал опцию в размере 2,8 млн евро.

В Суперлиге Шомуродов забил 18 голов в 30 матчах чемпионата, став вторым лучшим бомбардиром после Пола Онуачу.

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб может купить форварда из Испании.

Статьи по теме

В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора
Феррари вернулась к тестам своего уникального антикрыла Феррари вернулась к тестам своего уникального антикрыла
Флик - о планах в Барселоне: "Это будет последний..." Флик - о планах в Барселоне: "Это будет последний..."
Не Ливерпуль. Хаби Алонсо - кандидат на пост тренера в другой команде Не Ливерпуль. Хаби Алонсо - кандидат на пост тренера в другой команде

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Трамп и Ицзэ вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Европа15:55
Конкурент Довбика покинул Рому
Европа15:17
В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора
Формула 114:45
Феррари вернулась к тестам своего уникального антикрыла
Европа14:45
Флик - о планах в Барселоне: "Это будет последний..."
Европа14:27
Не Ливерпуль. Хаби Алонсо - кандидат на пост тренера в другой команде
НБА13:59
Леброн обновил рекорд в плей-офф НБА
Европа13:55
Президент испанского клуба признался, что использовал ИИ для назначения тренера
Формула 113:27
Феттель высказался из-за нового регламента: "Гонщики – лицо спорта"
Европа13:11
Бывший защитник сборной Бразилии закончит карьеру в 42 года
Бокс13:03
Тони Беллью назвал боксера, который сможет победить Усика
