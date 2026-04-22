Бывший защитник сборной Бразилии закончит карьеру в 42 года

Данте уже нашел себе новое занятие.
Сегодня, 13:11       Автор: Андрей Безуглый
Данте / Getty Images

Защитник Ниццы Данте завершит профессиональную карьеру по окончании сезона, пишет Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне 42-летний бразилец провел лишь 16 матчей, а сейчас залечивает травму.

По окончании карьеры Данте станет главным тренером молодежной Баварии, бразилец уже подписал соответствующий контракт.

Напомним, что пик карьеры бразильца припал именно на мюнхенский клуб, с которым он выиграл четыре чемпионства и Лигу чемпионов.

Также Данте выступал за Лилль, Стандарт, Вольфсбург и менхенгладбахскую Боруссию, провея в Европе более 600 матчей.

Ранее также сообщалось, что другой бразилец снова получил травму.

Статьи по теме

Экс-звезда Баварии побил рекорд Лиги Европы Экс-звезда Баварии побил рекорд Лиги Европы
41-летний Данте продлил контракт со своим клубом 41-летний Данте продлил контракт со своим клубом
НБА. Форвард Нью-Орлеана выбыл из-за перелома НБА. Форвард Нью-Орлеана выбыл из-за перелома
Данте: Гвардиола – плохой человек Данте: Гвардиола – плохой человек

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

