Бывший защитник сборной Бразилии закончит карьеру в 42 года

Данте уже нашел себе новое занятие.

Защитник Ниццы Данте завершит профессиональную карьеру по окончании сезона, пишет Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне 42-летний бразилец провел лишь 16 матчей, а сейчас залечивает травму.

По окончании карьеры Данте станет главным тренером молодежной Баварии, бразилец уже подписал соответствующий контракт.

Напомним, что пик карьеры бразильца припал именно на мюнхенский клуб, с которым он выиграл четыре чемпионства и Лигу чемпионов.

Также Данте выступал за Лилль, Стандарт, Вольфсбург и менхенгладбахскую Боруссию, провея в Европе более 600 матчей.

