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41-летний Данте продлил контракт со своим клубом

Бразилец проведет свой 10-й сезон во французском клубе.
Вчера, 22:29
Данте / OGC Nice
Данте / OGC Nice

Ницца объявила о продлении контракта с Данте.

41-летний защитник является текущим капитаном клуба, следующий сезон станет для него 10-м во французском клубе.

Кроме того бразилец недавно провел своей 300-й матч за Ниццу и вошел в десятку игроков с наибольшим количеством игр за клуб.

В текущем сезоне Данте провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Набиль Бенталеб вернется в футбол после перенесенной остановки сердца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: данте

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