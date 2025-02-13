41-летний Данте продлил контракт со своим клубом

Ницца объявила о продлении контракта с Данте.

41-летний защитник является текущим капитаном клуба, следующий сезон станет для него 10-м во французском клубе.

Кроме того бразилец недавно провел своей 300-й матч за Ниццу и вошел в десятку игроков с наибольшим количеством игр за клуб.

В текущем сезоне Данте провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Набиль Бенталеб вернется в футбол после перенесенной остановки сердца.

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