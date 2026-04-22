iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феттель высказался из-за нового регламента: "Гонщики – лицо спорта"

Признал критику справедливой.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

В начале этой недели, 20 апреля, ФИА и Формула-1 согласовали поправки к регламенту: речь идет о снижении максимально допустимой зарядки с 8 до 7 МДж, и теперь максимальная мощность, доступная в режиме Boost в условиях гонки, ограничена на уровне +150 кВт, а также введены другие нововведения.

Четырехкратный чемпион Ф-1, бывший пилот Ред Булл Себастьян Феттель поделился мыслями касательно новых принятых изменений в регламенте.

Если рассматривать ситуацию со спортивной точки зрения, то я слышу и разделяю критику. Возможно, пилотировать эти машины интересно, но участвовать в гонках уже не так весело из-за особенностей регламента и связанных с этим сложностей.

"Я коротко ознакомился с изменениями регламента. Я надеюсь, что благодаря этим корректировкам гонщики будут больше довольны машинами. В конечном итоге гонщики — лицо спорта, и когда после финиша они вылезают из кокпита, и при этом их переполняют адреналин и эмоции, это вызывает восторг у болельщиков", — приводят слова немца ESPN.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастян Феттель

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Трамп и Ицзэ вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK