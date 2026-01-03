Феттель дал Хэмилтону совет для успеха в Феррари

Бывший пилот Феррари Себастьян Феттель рассказал, какой совет он дал новичку Скудерии Льюису Хэмилтону.

"Для Льюиса основной язык, очевидно, – английский. Он выступал за британскую команду. Команды сильно, очень сильно отличаются, а он провел много времени в Мерседесе. И вот он перешел в Феррари – а это огромная разница, ведь эта команда с итальянским сердцем и культурой".

Перед тем как он перешел в команду, я сказал Льюису: "Единственный совет, который я могу дать, мой лучший совет – учи язык. Учи его очень, очень хорошо".

Язык – английский. То есть он понимает всех в команде. Но есть сотрудники, которых он не поймет, потому что они не говорят по-английски или говорят на нем плохо. Если ты плохо говоришь на языке, можно поладить с другими, но возникнет ли настоящее взаимопонимание? Поймешь ли ты другую культуру?

К слову, пилот Астон Мартин рассказал, как он настроен на новый сезон.

