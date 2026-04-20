ФИА и Формула-1 проголосовали за корректировку регламента

Стороны постарались сгладить проблемные углы.
Сегодня, 20:54       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images

Формула-1 и ФИА достигли соглашений касательно корректировок регламента, сообщает Сrash.

По итогам заседания перед журналистами выступил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем, подтвердивший, что обновленный регламент будет действовать уже на Гран-при Майами.

Что касается важных изменений, то их несколько. 

Во-первых, в квалификации снизили допустимый уровень рекуперации энергии с 8 до 7 МДж. Это должно снизить длительность супер-клиппинга и позволить пилотам чаще атаковать на максимум.

Во-вторых, пиковая мощность супер-клиппинга выросла до 350 кВт, что также олжно уменьшить время, нужное для зарядки батареи.

Также в гонках ограничили доступную мощность в режиме буста, чтобы предотвратить ситуации слишком быстрого сближения болидов. А еще теперь для старта была создана новая процедура, отслеживающая машины на экстремально низкой мощности.

Кроме того будут внесены многие правки, касающиеся безопасности в целом и для гонок в дождевых условиях в частности.

Ранее также Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем уходе из Формулы-1.

