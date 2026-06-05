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Плей-офф НХЛ: Каролина дома одолела Вегас

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:46       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на пятницу, 5 июня, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 4 июня

Каролина – Вегас – 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0)

Счет в серии: 1-1

Шайбы:
0:1 – 13 Хауден (Марнер)
0:2 – 27 Хауден (Хэнифин, Барбашев)
1:2 – 50 Станковен 
2:2 – 52 Янковски (Робинсон, Каррье)
3:2 – 55 Дж.Стаал (Свечников, Гостисбеер)
3:3 – 58 Стоун (Гертл, Марнер)
4:3 – 63 Джарвис (Ахо, Гостисбеер)

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