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Футбол

Манчестер Сити пригрозил судом кандидату в президенты Реала

Рикельме вновь пообещал трансфер Холанда.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Энрике Рикельме / Getty Images
Энрике Рикельме / Getty Images

Энрике Рикельме, который претендует на пост президента Реала, вновь пообещал оформить трансфер Эрлинга Холанда в случае победы на выборах.

По данным Marca, на одной из своих предвыборных кампаний 37-летний бизнесмен публично заявил о намерении привести форварда Манчестер Сити в мадридский клуб.

Во время своей речи он продемонстрировал новую домашнюю футболку Реала с фамилией Холанда, на что английская команда оперативно отреагировала.

В Манчестер Сити заявили, что не рассматривают сценарий продажи их ключевого игрока. Ко всему, "горожане" не исключают возможности обращения в суд из-за использования имени их футболиста на футболке другой команды.

Ранее сообщалось, что инсайдер раскрыл кандидатуру тренера соперника Переса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рикельме Реал Мадрид Эрлинг Холанд ФК Манчестер Сити

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