iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора

Клуб пока не решился на отставку тренера.
Сегодня, 15:17       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Росеньор / Getty Images
Челси пока не решился увольнять Лиама Росеньора, сообщает Каве Солекол.

По информации журналиста, сейчас в руковостве клуба идут обсуждения дальнейших действий.

Напомним, что Челси проиграл Брайтону накануне и тем самым клуб выиграл лишь один из последних восьми матчей.

В такой ситуации клуб еще не решился на отставку главного тренера, однако, как пишет журналист, к воскресному матчу с Лидсом ситуация может измениться.

Ранее также сообщалось, что экс-тренера Реала уже "сватают" в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK