В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора

Челси пока не решился увольнять Лиама Росеньора, сообщает Каве Солекол.

По информации журналиста, сейчас в руковостве клуба идут обсуждения дальнейших действий.

Напомним, что Челси проиграл Брайтону накануне и тем самым клуб выиграл лишь один из последних восьми матчей.

В такой ситуации клуб еще не решился на отставку главного тренера, однако, как пишет журналист, к воскресному матчу с Лидсом ситуация может измениться.

Ранее также сообщалось, что экс-тренера Реала уже "сватают" в Челси.

