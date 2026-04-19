Русский Українська
Челси приблизился к историческому антирекорду

В шаге от 28-летней серии без голов в АПЛ.
Сегодня, 07:33       Автор: Валентина Чорноштан
Эстеван / Getty Images
Эстеван / Getty Images

Накануне состоялся матч в рамках АПЛ, в котором сошлись Челси и Манчестер Юнайтед. Победителем встречи стали гости.

Для "синих" это поражение стало четвертым подряд, при этом во всех этих четырёх матчах они не смогли забить ни одного гола.

Теперь лондонская команда близка к более чем столетнему антирекорду по поражениям подряд без голов, в ноябре 1912 года Челси провёл пять матчей без забитых мячей в чемпионате Англии.

Напомним, что до поражения от Манчестер Юнайтед подопечные Лиама Россеньора уступили Ньюкаслу (0:1), Эвертону (0:3) и Манчестер Сити (0:3).

Также в Лиге чемпионов в ответной игре 1/8 финала Челси не отметились голом и проиграли со счётом 0:3, вследствие чего вылетели из турнира.

Тем временем Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио.

