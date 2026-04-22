iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Разгром от Брайтона приблизил Челси к повторению антирекорда

Катастрофическая серия "синих" продолжается уже три месяца подряд.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Лиам Росеньор / Getty Images
Лиам Росеньор / Getty Images

Накануне состоялся матч подопечных Лиама Росеньора против Брайтона, который завершился разгромной победой "чаек".

По данным Sky Sports, Челси пропускает голы в матчах АПЛ на протяжении уже трех месяцев и находится в шаге от повторения антирекорда по количеству игр с пропущенными мячами подряд. Напомним, что "пенсионеры" пропустили в 12-м матче чемпионата подряд, тогда как клубный антирекорд составляет 13 игр и был установлен в сезоне-1996/97.

Отметим, что лондонцы, помимо поражения от Брайтона (0:3), также крупно уступили Манчестер Сити (0:3) и Эвертону (0:3) в рамках АПЛ, а также ПСЖ (0:3 и 2:5) в Лиге чемпионов. До этого отрезка поражений с разницей в три мяча или более у Челси не было более года - с февраля 2025 года.

Что касается наставника "синих", то под руководством Росеньора команда провела 23 матча: в 11 встречах одержала победы, в 10 потерпела поражения, а еще два поединка завершились вничью.

К слову, Цыганков также отметился голом в матче Ла Лиги против Бетиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси антирекорд Брайтон Лиам Росеньор

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK