"Я облажался": Вембаньяма в истерике после провала с Никс
Напомним, что в ночь на 6 июня прошёл второй матч финальной серии НБА, в котором Сан-Антонио уступил Никс.
Звёздный центровой Спёрс при счёте 104:104 Вембаньяма начал атаку, но отдал плохую передачу, которая привела к потере, и нью-йоркская команда сумела выиграть 105:104.
Сразу же после игры Виктор Вембаньяма пообщался с журналистами и прокомментировал второе подряд поражение своей команды.
Проиграли из-за меня, я облажался. Нам нужно было побеждать в этом матче. Игра была нашей. Но сейчас всё кончено. Буду ли я жалеть об этом? Да, конечно. Использую ли я это как энергию для себя и команды в следующей игре? Абсолютно точно.
Spurs postgame— Hector Ledesma (@HectorLedesmaTV) June 6, 2026
Victor Wembanyama:
⬇️ “I threw that one away. I messed up…
We needed to win that game. This game was ours.
But at this point, it's done. Am I going to regret it? Yes, of course. Am I going to use that to fuel me and to fuel us next game? Absolutely.”#Spurs pic.twitter.com/0opfvMU1XO
К слову, Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул.
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