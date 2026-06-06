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Баскетбол

"Я облажался": Вембаньяма в истерике после провала с Никс

Виктор взял вину на себя.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Напомним, что в ночь на 6 июня прошёл второй матч финальной серии НБА, в котором Сан-Антонио уступил Никс.

Звёздный центровой Спёрс при счёте 104:104 Вембаньяма начал атаку, но отдал плохую передачу, которая привела к потере, и нью-йоркская команда сумела выиграть 105:104.

Сразу же после игры Виктор Вембаньяма пообщался с журналистами и прокомментировал второе подряд поражение своей команды.

Проиграли из-за меня, я облажался. Нам нужно было побеждать в этом матче. Игра была нашей. Но сейчас всё кончено. Буду ли я жалеть об этом? Да, конечно. Использую ли я это как энергию для себя и команды в следующей игре? Абсолютно точно.

К слову, Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Нью Йорк Никс Виктор Вембаньяма

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