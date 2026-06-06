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Баскетбол

Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Нью-Йорку

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:33       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 6 июня, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках стартовала финальная серия плей-офф.

Результат матча плей-офф НБА за 5 июня

Сан-Антонио — Нью-Йорк — 104:105 (34:24, 18:31, 23:28, 29:21)

Счет в серии — 0-2

Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 9 подборов + 4 блок-шота), Фокс (20), Касл (14), Васселл (14 + 9 подборов), Шэмпени (8) – старт; Харпер (15), К. Джонсон (3), Корнет (1).

Нью-Йорк: Таунс (21 + 13 подборов), Брансон (20 + 6 передач + 5 перехватов), Бриджес (20 + 6 передач), Ануноби (17), Харт (0) – старт; Шэмет (13), Робинсон (7), Макбрайд (5), Альварадо (2).

 

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