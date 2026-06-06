Топ-защитник Кальяри выбрал команду в которую перейдет

Интер выиграл гонку у Барселоны, Сити и Челси в борьбе за Палестру.

Защитник Кальяри, принадлежащий Аталанте, Марко Палестра выбрал команду, где продолжит карьеру, сообщает журналист Риккардо Тревизани.

Напомним, что за правым защитником следили такие гранды, как Барселона, Манчестер Сити, Челси и Арсенал.

Благодаря такой заинтересованности Кальяри подняли цену за итальянца до 60 млн евро, чем отсеяли часть команд.

Однако, по данным журналиста, 21-летний Палестра принял решение продолжать выступать в Серии А, только уже в Интере.

Ранее Вирджил ван Дейк заявил, что не исключает завершения карьеры.

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