iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Топ-защитник Кальяри выбрал команду в которую перейдет

Интер выиграл гонку у Барселоны, Сити и Челси в борьбе за Палестру.
Сегодня, 10:43       Автор: Валентина Чорноштан
Марко Палестра / Getty Images
Марко Палестра / Getty Images

Защитник Кальяри, принадлежащий Аталанте, Марко Палестра выбрал команду, где продолжит карьеру, сообщает журналист Риккардо Тревизани.

Напомним, что за правым защитником следили такие гранды, как Барселона, Манчестер Сити, Челси и Арсенал.

Благодаря такой заинтересованности Кальяри подняли цену за итальянца до 60 млн евро, чем отсеяли часть команд.

Однако, по данным журналиста, 21-летний Палестра принял решение продолжать выступать в Серии А, только уже в Интере.

Ранее Вирджил ван Дейк заявил, что не исключает завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

Статьи по теме

Реал договорился о переходе с защитником Интера Реал договорился о переходе с защитником Интера
Реал определился с тремя кандидатами на позицию правого защитника Реал определился с тремя кандидатами на позицию правого защитника
Барселона и Ливерпуль претендуют на защитника Интера Барселона и Ливерпуль претендуют на защитника Интера
Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов15:00
Гвардиола предупредил Барселону об опасности Лиги чемпионов
Формула 114:44
Руководитель Скудерии срочно доставлен в больницу
Бокс14:09
Российский экс-чемпион бросил вызов Усику: "Я хочу реванш, но он старый"
Европа13:43
Гранду Ла Лиги предложили Осимхена
Европа13:20
Экс-тренер Ливерпуля готов возглавить сборную
Бокс12:49
Чисора предрёк будущему сопернику Усика поражение в бою за титул WBC
Европа12:23
Английский гранд нацелился на украинского голкипера
НБА11:48
"Я облажался": Вембаньяма в истерике после провала с Никс
Бокс11:12
Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем
Европа10:43
Топ-защитник Кальяри выбрал команду в которую перейдет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK