Интер продлил контракт с наставником команд

Получил новый контракт после двух трофеев.

Интер продлил контракт с Кристианом Киву до 2028 года

Интер официально объявил о продлении соглашения с главным тренером Кристианом Киву.

Новый контракт румынского специалиста рассчитан до 2028 года.

Напомним, что Киву возглавил команду 9 июня 2025 года и уже провел 58 матчей у руля "нерадзурри", выиграв чемпионат Италии и Кубок страны.

Continuiamo a scrivere la 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 storia insieme ✍️🖤💙 pic.twitter.com/6ZDqtgDcav — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026

К слову, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль следят за звездой Ювентуса.

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