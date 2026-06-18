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Футбол

Интер продлил контракт с наставником команд

Получил новый контракт после двух трофеев.
Сегодня, 22:34       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Киву / Getty Images
Кристиан Киву / Getty Images

Интер продлил контракт с Кристианом Киву до 2028 года

Интер официально объявил о продлении соглашения с главным тренером Кристианом Киву.

Новый контракт румынского специалиста рассчитан до 2028 года.

Напомним, что Киву возглавил команду 9 июня 2025 года и уже провел 58 матчей у руля "нерадзурри", выиграв чемпионат Италии и Кубок страны.

К слову, Манчестер  Юнайтед и Ливерпуль следят за звездой Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Киву Интер Милан

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