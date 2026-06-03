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Футбол

Реал договорился о переходе с защитником Интера

Мадридский клуб выплатит отступные за Дензела Дюмфриса.
Сегодня, 13:56       Автор: Игорь Мищук
Дензел Дюмфрис / Getty Images
Дензел Дюмфрис / Getty Images

Защитник Интера и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис продолжит карьеру в мадридском Реале.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "сливочные" уже согласовали с 30-летним футболистом его будущий переход, а также уведомили миланский клуб о договоренности с игроком.

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Мадридский клуб заплатит за нидерландца 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте с "нерадзурри" в качестве суммы отступных.

В нынешнем сезоне Дюмфрис провел в составе Интера во всех турнирах 28 матчей, в которых отличился пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал также достиг договоренности о переходе с защитником Ливерпуля.

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