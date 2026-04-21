Брайтон - Челси 3:0: обзор матча и результат игры 21.04.2026

Во вторник, 21 апреля, Брайтон принимал на своем поле Челси в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонская команда потерпела уже пятое подряд поражение в чемпионате и снова без забитых мячей, разгромно уступив "чайкам" со счетом 0:3.

Брайтон вел в поединке уже от третьей минуты благодаря голу Ферди Кадиоглу, который отправил мяч в сетку после подачи углового с левого фланга и попытки выноса от соперника.

Удвоили свое преимущество хозяева поля на 56-й минуте. Джорджиньо Рюттер выборол мяч в центре поля после выноса от своей штрафной, протянул до чужой штрафной и отдал под удар Джеку Хиншелвуду, который пробил в левый нижний угол.

А до разгромного результат в компенсированное к матчу время довел Дэнни Уэлбек, замкнув на ближней стойке прострел с левого фланга. Челси же завершил игру без единого удара в створ ворот соперника.

Набрав 50 очков, Брайтон обошел Челси в турнирной таблице АПЛ и поднялся на шестую позицию. Лондонцы с 48 баллами расположились строчкой ниже.

Статистика матча Брайтон - Челси 34-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Челси 3:0

Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.17 - 0.38

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 15 - 6

Удары в створ: 9 - 0

Угловые: 6 - 5

Фолы: 15 - 5

Брайтон: Вербрюгген - Виффер (Велтман, 46), ван Хеке, Боскальи, Кадиоглу - Балеба, Гросс - Минте (Де Кейпер, 77), Хиншелвуд (О'Райли, 90+2), Митома (Уэлбек, 82) - Рюттер (Аяри, 82).

Челси: Санчес - Чалоба, Фофана (Гарначо, 46), Хато - Гюсто (Ачимпонг, 90+2), Кайседо, Лавия (Эссугу, 73), Кукурелья - Фернандес - Нету, Делап (Гию, 72).

Предупреждения: Минте - Фофана.

