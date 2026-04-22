Президент испанского клуба признался, что использовал ИИ для назначения тренера
Президент Сосьедада Хокин Аперрибай признался, что пользовался советами ИИ.
Функционер рассказал, что при назначении Пеллегрино Матараццо он спросил у нейросетей, подходящий ли это выбор. Тогда ИИ посоветовал не назначать американца.
Однако Аперрибай решил прислушаться к советам своего спортивного директора. В итоге, под руководством Матараццо Сосьедад выиграл Кубок Испании.
Эрик предложил Матараццо, и я спросил у ИИ, хороший ли это тренер для Реал Сосьедад; он ответил, что нет. Хорошо, что я доверился Эрику.
После полуфинала против Атлетика он сказал, что это отличный выбор. Я не знал Матараццо, но на первой встрече он произвел на меня сильное впечатление, потому что знал все обо всех. У него был потрясающий анализ Сосьедада
