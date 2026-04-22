Мбаппе установил уникальный рекорд среди французских футболистов

Четыре сезона подряд с 40+ голами.

Форвард Реала Килиан Мбаппе покорил уникальное достижение среди французских футболистов.

Нападающий забивает 40 и более голов уже четыре сезона подряд, выступая за клубы из топ-5 европейских лиг. Ранее подобная результативность не покорялась ни одному французскому игроку.

Свой 41-й гол в сезоне-2025/26 Мбаппе забил в матче чемпионата Испании против Алавеса. Для достижения этой отметки 28-летнему форварду понадобилось 40 матчей во всех официальных турнирах.

В дебютном сезоне за Реал (2024/25) француз отметился 44 голами, повторив свой показатель за ПСЖ в кампании-2023/24, когда он впервые достиг этой отметки.

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français à avoir inscrit plus de 40 buts lors de 4 saisons consécutives avec un club des 5 grands championnats en compétition officielle (41 en 2022/23, 44 en 2023/24, 44 en 2024/25, 41 en 2025/26). #RMAALA — Stats Foot (@Statsdufoot) April 21, 2026

