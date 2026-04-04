Килиан Мбаппе объяснил уход из ПСЖ перед триумфом команды в Лиге чемпионов

Рассказал о чувствах после ухода из "столичной" команди.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что чувствовал, когда летом 2024 года перешёл в Реал, а его бывшая команда ПСЖ выиграла Лигу чемпионов.

Если бы я ушёл ещё раньше, и после этого они бы выиграли, тогда, я думаю, мне было бы обидно. Я бы думал: черт возьми, у меня ничего не получилось.

Также он поделился своими эмоциями по поводу поражения от Боруссии в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/24.

"Если бы мы переигрывали это противостояние 500 раз, мы бы выиграли 499 раз. Я помню эпизод в первом матче: я попал в штангу, Ашраф Хакими попал в штангу!" — цитирует игрока Реала Le Parisien.

