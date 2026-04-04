Килиан Мбаппе объяснил уход из ПСЖ перед триумфом команды в Лиге чемпионов

Рассказал о чувствах после ухода из "столичной" команди.
4 апреля, 13:28       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что чувствовал, когда летом 2024 года перешёл в Реал, а его бывшая команда ПСЖ выиграла Лигу чемпионов.

Если бы я ушёл ещё раньше, и после этого они бы выиграли, тогда, я думаю, мне было бы обидно. Я бы думал: черт возьми, у меня ничего не получилось.

Также он поделился своими эмоциями по поводу поражения от Боруссии в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/24.

"Если бы мы переигрывали это противостояние 500 раз, мы бы выиграли 499 раз. Я помню эпизод в первом матче: я попал в штангу, Ашраф Хакими попал в штангу!" — цитирует игрока Реала Le Parisien.

К слову, рейтинг самых дорогих вратарей мира: на каком месте находятся Лунин и Трубин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе Лига Чемипонов

Статьи по теме

Реал с капитаном Луниным неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги Реал с капитаном Луниным неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги
Лунин выведет Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой Лунин выведет Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой
Оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза Оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
ПСЖ с Забарным обыграл Тулузу ПСЖ с Забарным обыграл Тулузу

Видео

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера, Интер - Рома, Монако - Марсель
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
