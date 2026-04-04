Рейтинг самых дорогих вратарей мира. На каком месте Лунин и Трубин
Известный портал Transfermarkt, который известен своими данными о трансферах и статистике игроков, опубликовал список самых дорогих вратарей мира.
На первом месте оказался голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма, стоимость которого составляет 45 миллионов евро.
На втором и третьем местах с суммой 40 миллионов евро разместились вратарь Брайтона Барт Вербрюгген и Барселоны Жоан Гарсия.
Топ-10 выглядит так:
- Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) — 45 млн
- Барт Вербрюгген (Брайтон) — 40 млн
- Жоан Гарсия (Барселона) — 40 млн
- Диогу Кошта (Порту) — 40 млн
- Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) — 40 млн
- Миле Свилар (Рома) — 35 млн
- Давид Рая (Арсенал) — 35 млн
- Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) — 30 млн
- Люка Шевалье (ПСЖ) — 30 млн
- Георгий Мамардашвили (Ливерпуль) — 28 млн
Среди украинских голкиперов в рейтинге самым дорогим вратарём признан Анатолий Трубин, игрок Бенфики.
Что касается зарплаты другого украинского легионера, который выступает на позиции голкипера - Андрея Лунина, то он зарабатывает около 4,5 миллиона евро в год.
