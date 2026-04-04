Рейтинг самых дорогих вратарей мира. На каком месте Лунин и Трубин

Известный портал Transfermarkt, который известен своими данными о трансферах и статистике игроков, опубликовал список самых дорогих вратарей мира.

На первом месте оказался голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма, стоимость которого составляет 45 миллионов евро.

На втором и третьем местах с суммой 40 миллионов евро разместились вратарь Брайтона Барт Вербрюгген и Барселоны Жоан Гарсия.

Топ-10 выглядит так:

Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) — 45 млн Барт Вербрюгген (Брайтон) — 40 млн Жоан Гарсия (Барселона) — 40 млн Диогу Кошта (Порту) — 40 млн Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) — 40 млн Миле Свилар (Рома) — 35 млн Давид Рая (Арсенал) — 35 млн Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) — 30 млн Люка Шевалье (ПСЖ) — 30 млн Георгий Мамардашвили (Ливерпуль) — 28 млн

Среди украинских голкиперов в рейтинге самым дорогим вратарём признан Анатолий Трубин, игрок Бенфики.

Что касается зарплаты другого украинского легионера, который выступает на позиции голкипера - Андрея Лунина, то он зарабатывает около 4,5 миллиона евро в год.

