Стало известно, останется ли Гвардиола у руля Манчестер Сити еще на сезон

Шорт-лист преемников испанца уже готов, но давление на тренера нет.

Как передаёт авторитетное издание, главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сообщит руководству о том, уйдёт он с поста только по окончании этого сезона.

Напомним, что испанский наставник имеет контракт с клубом до лета 2027 года. Однако, если он решит покинуть команду в этом году, клуб не будет выражать недовольство его решением.

Отмечается, что команда уже составила шорт-лист тренеров на случай, если Пеп покинет команду. В него вошли такие кандидаты, как: бывший главный тренер Челси Энцо Мареска, работавший в Реале Хаби Алонсо и возглавляющий Баварию Венсан Компани.

Добавим, что Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. В этом сезоне "горожане" занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 30 туров, и отстают от лидирующего Арсенала на 9 баллов при матче в запасе.

Тем временем Барселона пытается договориться со своим часто травмирующимся защитником о новом контракте.

