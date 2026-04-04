Стало известно, останется ли Гвардиола у руля Манчестер Сити еще на сезон

Шорт-лист преемников испанца уже готов, но давление на тренера нет.
4 апреля, 11:30       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Как передаёт авторитетное издание, главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сообщит руководству о том, уйдёт он с поста только по окончании этого сезона.

Напомним, что испанский наставник имеет контракт с клубом до лета 2027 года. Однако, если он решит покинуть команду в этом году, клуб не будет выражать недовольство его решением.

Отмечается, что команда уже составила шорт-лист тренеров на случай, если Пеп покинет команду. В него вошли такие кандидаты, как: бывший главный тренер Челси Энцо Мареска, работавший в Реале Хаби Алонсо и возглавляющий Баварию Венсан Компани.

Добавим, что Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. В этом сезоне "горожане" занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 30 туров, и отстают от лидирующего Арсенала на 9 баллов при матче в запасе.

Тем временем Барселона пытается договориться со своим часто травмирующимся защитником о новом контракте.

Статьи по теме

Манчестер Сити с хет-триком Холанда разгромил Ливерпуль в Кубке Англии Манчестер Сити с хет-триком Холанда разгромил Ливерпуль в Кубке Англии
Игрок Ман Сити хочет покинуть команду из-за нехватки игровой практики Игрок Ман Сити хочет покинуть команду из-за нехватки игровой практики
Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед
После Кубка лиги Гвардиола близок к рекорду Фергюсона После Кубка лиги Гвардиола близок к рекорду Фергюсона

Видео

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
