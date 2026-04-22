Тони Беллью назвал боксера, который сможет победить Усика
Указал на потенциально опасного соперника для украинца.
Тони Беллью для BoxingNews со ссылкой на Ready To Fight рассказал, кто сможет остановить гегемона супертяжёлого веса Александра Усика.
Напомним, ближайший бой украинца пройдёт в мае против кикбоксера Рико Верховена.
Единственный соперник, который мог бы доставить ему проблемы, — это Мозес Итаума, но он пока не готов. Нельзя бросать его против Усика, если он ещё даже не проводил шестираундовые бои. Это было бы несправедливо.
Его промоутер, Фрэнк Уоррен, всегда знает, как правильно выбрать момент — он осторожно ведёт своих бойцов с самого низа на вершину. Усик также умеет выбирать правильные бои в нужное время. Я согласен — пока нельзя ставить новичка против Усика.
