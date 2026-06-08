Ювентус подпишет опытного кипера из АПЛ

Эмилиано Мартинес стал новым вариантом для туринцев.

Ювентус нашел новый вариант на позицию голкипера, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее "бьянконери" пытались выкупить Алиссона, но Ливерпуль решил сохранить голкипера.

Замена нашлась в той же лиге, теперь Ювентус посматривает на Эмилиано Мартинеса.

Туринцы уже начали переговоры с представителями аргентинца, ожидается, что сделка с Астон Виллой будет простой.

В случае же, если и Мартинеса не удастся подписать, Ювентус также добавил в шортлист Гульелмо Викарио.

Ранее также сообщалось, что Челси продает своего вратаря.

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