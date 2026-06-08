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Футбол

Ювентус подпишет опытного кипера из АПЛ

Эмилиано Мартинес стал новым вариантом для туринцев.
Сегодня, 21:04       Автор: Андрей Безуглый
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Ювентус нашел новый вариант на позицию голкипера, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее "бьянконери" пытались выкупить Алиссона, но Ливерпуль решил сохранить голкипера.

Замена нашлась в той же лиге, теперь Ювентус посматривает на Эмилиано Мартинеса.

Туринцы уже начали переговоры с представителями аргентинца, ожидается, что сделка с Астон Виллой будет простой.

В случае же, если и Мартинеса не удастся подписать, Ювентус также добавил в шортлист Гульелмо Викарио.

Ранее также сообщалось, что Челси продает своего вратаря.

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