Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что главный тренер Штутгарта привлёк внимание мадридского Реала.

Мадридский клуб включил в свой шорт-лист наставника Себастьяна Хёнесса, который возглавляет немецкую команду с 2023 года.

Отмечается, что руководству Реала нравится, как Хёнесс выстраивает доминирующую модель игры, при этом не имея в Штутгарте звёзд первой величины.

✅ According to our information, German coach Sebastian Hoeneß (43) of VfB Stuttgart is also on Real Madrid's internal shortlist of candidates

✅ Real are monitoring Hoeneß very closely. The dominance with which VfB plays without buying established stars is striking

✅ Dieter… pic.twitter.com/8ZOXRPBUNs — Christian Falk (@cfbayern) April 21, 2026

Добавим, что после 30 туров Бундеслиги команда занимает 4-е место в таблице, набрав 56 очков. Инсайдер добавляет, что вполне возможно, что Себастьян Хёнесс после завершения этого сезона может возглавить мадридский Реал.

