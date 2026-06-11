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Футбол

Селтик наградил тренера новым контрактом после золотого дубля

Мартин О'Нилл продолжит работу с шотландским клубом.
Сегодня, 22:18       Автор: Игорь Мищук
Мартин О'Нилл / Getty Images
Мартин О'Нилл / Getty Images

Главный тренер Селтика Мартин О'Нилл был утвержден на постоянной основе на занимаемой должности.

Об этом сообщает официальный сайт "кельтов".

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74-летний североирландский специалист подписал контракт, рассчитанный до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее О'Нилл уже работал с Селтиком с 2000 по 2005 год, а команда под его руководством за тот период трижды становилась чемпионом, завоевала три Кубка Шотландии и Кубок шотландской лиги, а также дошла до финала Кубка УЕФА-2023.

Напомним, что по ходу прошлого сезона О'Нилл вернулся на пост тренера "кельтов", которые в драматичной развязке чемпионата в борьбе с Хартсом взяли чемпионство, а также выиграли Кубок Шотландии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик Чемпионат Шотландии

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