Селтик наградил тренера новым контрактом после золотого дубля

Главный тренер Селтика Мартин О'Нилл был утвержден на постоянной основе на занимаемой должности.

Об этом сообщает официальный сайт "кельтов".

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74-летний североирландский специалист подписал контракт, рассчитанный до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Celtic Football Club is delighted to announce the appointment of Martin O’Neill as Football Manager on a one-year contract with a one-year option.#CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) June 11, 2026

Ранее О'Нилл уже работал с Селтиком с 2000 по 2005 год, а команда под его руководством за тот период трижды становилась чемпионом, завоевала три Кубка Шотландии и Кубок шотландской лиги, а также дошла до финала Кубка УЕФА-2023.

Напомним, что по ходу прошлого сезона О'Нилл вернулся на пост тренера "кельтов", которые в драматичной развязке чемпионата в борьбе с Хартсом взяли чемпионство, а также выиграли Кубок Шотландии.

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