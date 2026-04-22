На форварда Ювентуса претендуют два топ-клуба

Все еще неизвестно, где далее будет играть Душан Влахович.
Сегодня, 17:32       Автор: Андрей Безуглый
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович находится на радаре двух топ-клубов, пишет Джанлука ди Марцио.

Напомним, что 30 июня у 26-летнего серба закончится контракт, и все еще непонятно, будет ли он его продлевать.

Милан и Бавария следят за ситуацией и готовы будут подписать нападающего летом.

Однако даже на текущий момент дальнейшая судьба форварда остается неизвестной, Ювентус якобы готов распрощаться с игроком.

В текущем сезоне у Влаховича лишь 14 матчей и три гола в Серии А.

