Барселона нашла замену Левандовски в Серии A

Испанская Барселона решила подстраховаться на случай ухода нападающего Роберта Левандовски. В сферу интересов "блаугранас" попал форвард туринского Ювентуса Душан Влахович, сообщает Marca.

Балканец попал в шорт-лист многих клубов. Контракт Влаховича со "Старой синьорой" действует до лета, так что в январе он сможет подписать предварительный договор с другим клубом. Пока он в лазарете Юве после операции.

В этом сезоне Влахович провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. В Турин он перебрался зимой 2022 года. Перед этим серб выступал за итальянскую Фиорентину и белградский Партизан.

К слову, мадридский Реал не отпустил вундеркинда в Серию A.

