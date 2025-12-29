iSport.ua
Барселона нашла замену Левандовски в Серии A

Потенциальный трансфер будет бесплатным.
Сегодня, 18:44       Автор: Антон Федорцив
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Испанская Барселона решила подстраховаться на случай ухода нападающего Роберта Левандовски. В сферу интересов "блаугранас" попал форвард туринского Ювентуса Душан Влахович, сообщает Marca.

Балканец попал в шорт-лист многих клубов. Контракт Влаховича со "Старой синьорой" действует до лета, так что в январе он сможет подписать предварительный договор с другим клубом. Пока он в лазарете Юве после операции.

В этом сезоне Влахович провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. В Турин он перебрался зимой 2022 года. Перед этим серб выступал за итальянскую Фиорентину и белградский Партизан.

К слову, мадридский Реал не отпустил вундеркинда в Серию A.

