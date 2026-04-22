Стародубцева пробилась во второй круг турнира в Мадриде

В среду, 22 апреля, украинка Юлия Стародубцева (№53 WTA) успешно стартовала в основной сетке турнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинская теннисистка, попавшая в первый раунд как лаки-лузер после поражения в финале квалификации, встречалась с японкой Моюкой Учиджимой (№94 WTA) и одержала победу в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время украинка два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три из четырех брейк-пойнтов.

Во втором раунде Стародубцева встретится с румынкой Жаклин Кристиан.

WTA 1000, Мадрид, Испания

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Моюка Учиджима (Япония) 6:3, 1:6, 6:3

Напомним, что украинка Дарья Снигур добыла дебютную победу в основе турнира WTA 1000, также преодолев первый круг соревнований в Мадриде.

