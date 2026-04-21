Снигур впервые пробилась в основную сетку турнира WTA 1000

Украинская теннисистка одержала победу в финале квалификации соревнований в Мадриде.

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№98 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в Мадриде.

В финале квалификации соревнований украинка встречалась с бельгийкой Ханне Вандевинкел и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6(4), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время украинская теннисистка два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов.

Теперь Снигур впервые в карьере выступит в основной сетке турнира WTA 1000.

WTA 1000, Мадрид, Испания

Квалификация, финал

Дарья Снигур (Украина) - Ханне Вандевинкел (Бельгия) 7:6(4), 6:4

Напомним, ранее Марта Костюк победила Веронику Подрез в украинском финале в Руане.

