Снигур впервые пробилась в основную сетку турнира WTA 1000
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№98 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в Мадриде.
В финале квалификации соревнований украинка встречалась с бельгийкой Ханне Вандевинкел и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6(4), 6:4.
Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время украинская теннисистка два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов.
Теперь Снигур впервые в карьере выступит в основной сетке турнира WTA 1000.
WTA 1000, Мадрид, Испания
Квалификация, финал
Дарья Снигур (Украина) - Ханне Вандевинкел (Бельгия) 7:6(4), 6:4
Напомним, ранее Марта Костюк победила Веронику Подрез в украинском финале в Руане.
