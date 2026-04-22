"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины

Сергей Ребров прокомментировал завершение своей работы во главе сборной Украины.

Ранее Украинская ассоциация футбола официально объявила, что 51-летний специалист покинул пост тренера национальной команды.

Читай также: Сергей Ребров покинул сборную Украины

"Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную на протяжении последних трех лет.

Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия на протяжении этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность.

Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем", - написал Ребров в Instagram.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины, будет объявлено позже.

Ранее украинская национальная команда под руководством Реброва провалила задачу выхода на чемпионат мира-2026, уступив в полуфинале плей-офф квалификации Швеции (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!