"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины

Экс-тренер оценил свою деятельность во главе национальной команды.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images

Сергей Ребров прокомментировал завершение своей работы во главе сборной Украины.

Ранее Украинская ассоциация футбола официально объявила, что 51-летний специалист покинул пост тренера национальной команды.

"Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную на протяжении последних трех лет.

Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия на протяжении этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность.

Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем", - написал Ребров в Instagram.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины, будет объявлено позже.

Ранее украинская национальная команда под руководством Реброва провалила задачу выхода на чемпионат мира-2026, уступив в полуфинале плей-офф квалификации Швеции (1:3).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

