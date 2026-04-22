Форвард сборной Германии пропустит ЧМ-2026

Серж Гнабри не успеет восстановиться к мундиалю.

Нападающий Баварии и сборной Германии Серж Гнабри подтвердил, что пропустит мундиаль.

Напомним, что накануне немец выбыл из-за разрыва приводящей мышцы бедра. Предполагалось, что до ЧМ он не успеет восстановиться.

Так и вышло, и сам футболист подтвердил, что пропустит турнир. Восстановление займет около трех месяцев.

Последние несколько дней было тяжело осмыслить. «Баварии» еще многое предстоит решить в этом сезоне после завоевания очередного титула Бундеслиги на выходных. Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии… К сожалению, для меня она закончилась. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома. Теперь пора сосредоточиться на восстановлении и возвращении к предсезонной подготовке

В текущем сезоне 30-летний Гнабри провел 37 матчей, отличившись десятью голами и оиннадцатью ассистами.

Ранее также сообщалось, что сборная Ганы также осталась без своей звезды.

