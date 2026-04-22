Форвард сборной Германии пропустит ЧМ-2026

Серж Гнабри не успеет восстановиться к мундиалю.
Сегодня, 20:09       Автор: Андрей Безуглый
Серж Гнабри / Getty Images
Нападающий Баварии и сборной Германии Серж Гнабри подтвердил, что пропустит мундиаль.

Напомним, что накануне немец выбыл из-за разрыва приводящей мышцы бедра. Предполагалось, что до ЧМ он не успеет восстановиться.

Так и вышло, и сам футболист подтвердил, что пропустит турнир. Восстановление займет около трех месяцев.

Последние несколько дней было тяжело осмыслить. «Баварии» еще многое предстоит решить в этом сезоне после завоевания очередного титула Бундеслиги на выходных.

Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии… К сожалению, для меня она закончилась. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.

Теперь пора сосредоточиться на восстановлении и возвращении к предсезонной подготовке

В текущем сезоне 30-летний Гнабри провел 37 матчей, отличившись десятью голами и оиннадцатью ассистами.

Ранее также сообщалось, что сборная Ганы также осталась без своей звезды.

 

Статьи по теме

Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Бавария пролонгировала опытного нападающего Бавария пролонгировала опытного нападающего
Бавария договорилась о продлении контракта с основным вингером Бавария договорилась о продлении контракта с основным вингером
Будущее Гнабри в Баварии под вопросом. Стороны обсуждают продление Будущее Гнабри в Баварии под вопросом. Стороны обсуждают продление

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

