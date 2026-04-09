iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лучший ассистент Тоттенхэма может пропустить ЧМ-2026

У Мохаммеда Кудуса рецидив травмы.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Мохаммед Кудус / Getty Images

Хавбек Тоттенхэма Мохаммед Кудус рискует пропустить ЧМ-2026, сообщает пресс-служба "шпор".

Напомним, что ганец повредил бедро еще в январе и не играл с тех пор.

Накауне Кудус вернулся к тренировкам в общей группе и сразу же сломался снова. Диагноз показал рецидив той же травмы.

Теперь футболисту, вероятней всего, понадобится операция, из-за которой его участие на мундиале теперь под вопросом.

Ранее также в Жироне прокомментировали травму Ваната.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохаммед Кудус

Статьи по теме

Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период
Тоттенхэм оформил трансфер лидера Вест Хэма Тоттенхэм оформил трансфер лидера Вест Хэма
Тоттенхэм согласовал переход звезды Вест Хэма Тоттенхэм согласовал переход звезды Вест Хэма
Вест Хэм может продать своего лидера ради соблюдения ФФП Вест Хэм может продать своего лидера ради соблюдения ФФП

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:30
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Лига конференций00:10
Лига конференций: Шахтер обыграл АЗ, Кристал Пэлас разбил Фиорентину
Лига Европы00:02
Лига Европы: Порту и Ноттингем разошлись миром, Астон Вилла обыграла в гостях Болонью
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Шахтер с дублем Алиссона уверенно обыграл АЗ
Лига конференций23:29
Ахметов впервые за 12 лет посетил матч Шахтера
ЧМ-202623:20
Лучший ассистент Тоттенхэма может пропустить ЧМ-2026
Лига конференций22:55
Матч Шахтер - АЗ начался с минуты молчания в память о Луческу
Другие страны22:48
Клуб МЛС хочет заполучить Неймара
Лига конференций22:28
Игрок Шахтера потерял сознание в начале матча с АЗ
Европа22:10
Арсенал готов распродать своих воспитанников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK