Лучший ассистент Тоттенхэма может пропустить ЧМ-2026

Хавбек Тоттенхэма Мохаммед Кудус рискует пропустить ЧМ-2026, сообщает пресс-служба "шпор".

Напомним, что ганец повредил бедро еще в январе и не играл с тех пор.

Накауне Кудус вернулся к тренировкам в общей группе и сразу же сломался снова. Диагноз показал рецидив той же травмы.

Теперь футболисту, вероятней всего, понадобится операция, из-за которой его участие на мундиале теперь под вопросом.

