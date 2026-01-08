iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период

Дорогой новичок попал в лазарет.
Сегодня, 19:14       Автор: Антон Федорцив
Мохаммед Кудус / Getty Images
Мохаммед Кудус / Getty Images

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Мохаммед Кудус получил тяжелую травму. Африканец не вернется на поле до конца марта, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.

Потерю хавбека подтвердил наставник "шпор" Томас Франк. По его словам, Кудус повредил сухожилие в квадрицепсе бедра. Он пропустит финальные туры основного этапа Лиги чемпионов и как минимум 10 матчей чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Кудус сыграл 26 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 6 ассистов. Прошлым летом он перебрался в Тоттенхэм за почти 64 млн евро. Ранее ганец выступал за столичный Вест Хэм.

К слову, накануне легенда Тоттенхэма Мартин Чиверс отошел в вечность на 81-м году жизни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Мохаммед Кудус

Статьи по теме

Легендарный форвард Тоттенхэма скончался в 80 лет Легендарный форвард Тоттенхэма скончался в 80 лет
Тоттенхэм выйдет на рынок за новым нападающим Тоттенхэм выйдет на рынок за новым нападающим
Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера
Обладатель Кубка Англии переманил нападающего Тоттенхэма Обладатель Кубка Англии переманил нападающего Тоттенхэма

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Украина20:25
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
Европа20:05
Ла Лига планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну
Европа и мир19:57
Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры
Европа19:25
Бавария сумела продлить контракт с Упамекано
Европа19:14
Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период
Европа18:45
Ювентус расторг контракт с главным тренером
Европа и мир18:30
Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026
Формула 118:15
Лоусон: В 2026-м пилоты начнут играть более значительную роль
Украина17:54
Карпаты выкупили очередного воспитанника Руха
Биатлон17:19
Эльвира Эберг выиграла спринт в Оберхофе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK