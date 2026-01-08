Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Мохаммед Кудус получил тяжелую травму. Африканец не вернется на поле до конца марта, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.

Потерю хавбека подтвердил наставник "шпор" Томас Франк. По его словам, Кудус повредил сухожилие в квадрицепсе бедра. Он пропустит финальные туры основного этапа Лиги чемпионов и как минимум 10 матчей чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Кудус сыграл 26 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 6 ассистов. Прошлым летом он перебрался в Тоттенхэм за почти 64 млн евро. Ранее ганец выступал за столичный Вест Хэм.

К слову, накануне легенда Тоттенхэма Мартин Чиверс отошел в вечность на 81-м году жизни.

